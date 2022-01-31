السودان يطالب الكويت باعفائه من الديون وببيع آجل للنفط





طلب السودان من الكويت مواصلة دعمها له بإعفاء ديونها عليه ومده بمشتقات نفطية عبر الدفع الآجل.

وعقد وزير خارجية السودان المُكلف علي الصادق أمس لقاءا مع نظيره الكويتي أحمد الناصر، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن الصادق طلب من نظيره “مواصلة الكويت لدعمها للسودان بإعفاء ديونها ومده بالمشتقات النفطية عبر الدفع الآجل”.وأشارت إلى أن السودان طلب أيضًا دعمًا لمواجهة جائحة كورونا، وقالت إن اللقاء تطرق إلى الاستثمارات الكويتية في البلاد وتذليل العقبات التي تواجهها.

وقدم الصادق، وفقًا للبيان، تنويرًا للناصر عن التطورات السياسية في البلاد والمبادرات الإقليمية والدولية التي تسعى لحل الأزمة فيها.وقال البيان إن الصادق أكد لنظيره رغبة – الحكومة الحالية – على تحقيق أشواق السودانيين في الحرية والسلام والعدالة وتوحيدهم تحت مظلة واحدة وصولا إلى الانتخابات.

صحيفة الجريدة