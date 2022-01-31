منوعات

“الحج والعمرة”: يجب ظهور حالة “محصن” في تطبيق “توكلنا” لمن أراد أداء العمرة

2022/01/31
0
1 1364942

في الوقت الذي اقترب فيه تطبيق قرار شرط تلقي الجرعة التنشيطية لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة بدءًا من بعد غد الثلاثاء لكل مَنْ مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية؛ تلقت وزارة الحج والعمرة عبر منصة “عناية وخدمات ضيوف الرحمن” استفسارات تتعلق بتلقي الجرعة الثالثة “التنشيطية”، ومدى إمكانية الحجز لأداء العمرة لمن أمضوا ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية؛ لتجيب الوزارة بقولها: “لإصدار تصريح لأداء العمرة يجب ظهور حالة (محصن) في توكلنا”.

يُشار إلى أنه سيبدأ بعد غد تلقي اعتبار الجرعة التنشيطية شرطًا لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة، واستمرار ظهور حالة (محصن) في تطبيق (توكلنا)، وذلك لكل من مضى ثمانية أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية.

صحيفة سبق

2022/01/31
0


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.