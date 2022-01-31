الناطق باسم المالية: الإصلاح مستمر و (الموازنة لن تنهار)





قطع الناطق باسم وزارة المالية د. أحمد الشريف بأن موازنة العام الحالي 2022 لن تنهار وأكد أنها ستصمد رغم التحديات لجهة أنها بنيت على موارد ذاتية حقيقية.

وقال الشريف في حوار مع يُنشر بالداخل: (سيتم تنفيذ الموازنة بصرامة ولن تحدث انحرافات في التنفيذ وتحسبنا للتحديات).

وأقرّ الشريف بتحديات عديدة تواجه الموازنة في مقدمتها اعتمادها على الموارد الذاتية، واستنباط ضرائب ورسوم جديدة، والاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي بدون دعم من المانحين.

وأشار إلى تعليق البنك الدولي للبرنامج القطري للتعاون مع السودان والذي اعتمد مبلغ (2,6) مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه منذ العام 2020م بجانب إعلان صندوق النقد الدولي عن تحوله إلى موقف المراقب، وقال: لكن تم التحسب لتلك التحديات وتم إعداد الموازنة لتحقيق أهداف عديدة في مقدمتها تحقيق معدل نمو حقيقي موجب يبلغ 1,4%، وخفض التضخم الى 202,6% بنهاية العام بدلاً عن 350% في العام الماضي بخفض الكتلة النقدية الى 22%، بدلاً عن 177% في العام 2021م، وإحداث استقرار في سعر الصرف، بإصدار حزمة من القرارات الاقتصادية، وتنظيم صادرات الذهب.

الخرطوم: سنهوري عيسى

صحيفة اليوم التالي