الإرصاد تتوقع إنخفاضاً طفيفاً في درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية ان تنخفض درجات الحرارة الصغرى صباح غدٍ الثلاثاء إنخفاضا طفيفا فى معظم أنحاء البلاد.بينما تبدأ درجات الحرارة العظمى ظهر الغد فى الإرتفاع التدريجي مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة فى معظم انحاء البلاد

واشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم أن من أهم معالم الطقس منخفض جوي حركي مصحوب بجبهة هوائية باردة فى البحر الأبيض المتوسط ومرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل معظم انحاء البلاد ومنخفض السودان الحراري فى جنوب شرق البلاد .

ومن المتوقع أن يسود طقس صافي ومشمس فى كل من الدمازين وزالنجي ونشاط للرياح فى بورتسودان وكسلا وحلفا الجديدة والقضارف وستشهد وادي حلفا وابوحمد وحلايب وشلاتين ودنقلا وكريمة وعطبرة وشندي والخرطوم والدويم وودمدني والفاشر وسنار والجنينة وام البنين وابونعامة والابيض وكوستي والنهود وبابنوسة و الأبيض وكوستي النهود نيالا ورشاد وكادقلي والضعين وبابنوسة اتربة مثارة.

سونا