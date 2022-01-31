لقاء بين اتحاد أصحاب العمل و البعثة الأممية





كشف اتحاد أصحاب العمل السابق عن عقد وفد من الاتحاد اجتماع مع بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية.

و أوضح الاتحاد في بيان الاثنين إن الاجتماه جاء بطلب من البعثة لإجراء مشاورات حول حل الأزمة السودانية.

و أضاف “قام الوفد بشرح رؤية الاتحاد والداعمة لنبض الشارع والذي يرفض الانقلاب علي الوثيقة الدستورية وتقويض الحكم الدستوري. وابان الوفد بأن لا تفاوض مع الانقلابين الذين خانوا العهد وسعوا تقتيلا وتنكيلا في جموع الشعب السوداني الذي ما فتأ يقدم الشهداء تلو الشهداء من اجل الحرية والسلام والعدالة”.

باج نيوز