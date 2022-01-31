واتساب يحضّر مفاجأة لمستخدميه.. ماذا عن أيباد؟





كشف الرئيس التنفيذي لتطبيق التواصل الفوري “واتساب”، ويل كاثكارث، عن أن الجمهور يرغب منذ وقت طويل بوجود التطبيق على أجهزة الحواسيب اللوحية “آيباد”، وتلبية لرغباتهم تحركت الشركة.

وأضاف في مقابلة مع موقع “ذا فيرج” التقني” أن واتساب ترغب في إطلاق نسخة من التطبيق على هذه الأجهزة التي تستقطب ملايين المستخدمين، مؤكداً أنها خطوة باتت ضرورية.

وأشار موقع “ذا فيرج” إلى أن كاثكارث لم يعلن تماما الالتزام بإطلاق التطبيق على “آيباد”، إلا أن كلامه يشير إلى أنه من المحتمل إصدار التطبيق بالمستقبل القريب.

وأضاف كاثكارث :”إذا كان لديك عدة أجهزة، فسيكون من المهم وجود التطبيق على الحاسوب اللوحي”.

أصبح ضرورة

ولفت إلى “واتساب” صنع الكثير على صعيد التكنولوجيا التي تعمد استخدامه على أجهزة متعددة، مشيرا إلى وجود نسختين من التطبيق على الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة والثابتة.

كما شدد على أن هذه التقنية تساعد في استمرار تلقي الرسائل عبر التطبيق في حال فقدان اتصال الهاتف بالإنترنت، وهذا ما سيكون مهما للتطبيق على الأجهزة اللوحية.

يشار إلى أن الإصدار الحالي لواتساب يتيح إمكانية الوصول إليه على 4 أجهزة في وقت متزامن فقط.

العربية نت