اسحق احمد فضل الله: ويا تمرجي….





والعنوان هذا هو اسم الأغنية التي تصلح للرقص في الثمانينات والقزازة فوق الجبين

لكن الأغنية الآن هي

:- يعني ح يعملوا لينا شنو؟… ما خلاص

والجملة هذه يقولها الشيوعي البائس وهو يعد للمعركة التي يطلقها الآن

معركة مع العدل ومع الخارجية… ومع… ومع

وقحت دون قصد تكشف أنها لا تشترك في معركة الشيوعي الآن لسبب بسيط وهو أنها الآن (مطلّقة)

بتشديد اللام فالجهة هذه / قحت/ تعلن أمس أنها بالفعل أرسلت عرمان وآخر لبيت الشيوعي في جودية لإعادة الزواج وأن الشيوعي يرفض لقاء الثنائي

……..

وحملة الشيوعي الآن هي حملة تستخدم القضاء لضرب جهات عديدة

وتستخدم القضاء لضرب القضاء

وحتى الآن بعض الأمر هو

**صراع داخل العدل

فالقضاء يأمر بإعادة مفصولين

والقحاتة/ الشيوعي يستخدمون إحداهن ويجعلونها تصدر استشكالاً يطعن في القرار وتطلب إيقافه بدعوى أن القرار هذا لا يمكن تنفيذه إلا بعد أن يرفع طلب تنفيذ…

مما يعني… شهوراً من الجرجرة وإثبات وجود ضد البرهان وضد هويدا

وهويدا تثبت للعاصفة وتأمر بالتنفيذ..

وهويدا هي نموذج للمعركة القحتية حتى الآن فالمستشارة هذه كانت/ أيام معركة….. السلطة عند من…. تصبح هي التطبيق لإثبات سؤال السلطة هذا

فهي مستشار يفصله حمدوك… ويعيده البرهان ثم يفصله حمدوك ثم يعيده البرهان

والآن الهدف هو فصلها مجدداً… فصلها وإبعادها

إبعادها لأن الإبعاد هذا يلغي كل قرارات إعادة المفصولين

وإيقاف إعادة المفصولين عمل يعني عودة أصابع قحت إلى حلقوم الخدمة. و.. و

غداً المجلس السيادي يناقش الأمر

……..

وشخصية أخرى يستخدمها الشيوعي ( عصا) يضرب بها القضاء

والرجل… الشخصية هذه… كان شخصاً يبلغ أنه كان يرشح لقيادة الدولة

و(رجل يرشح لقيادة الدولة) هو رجل لا بد أن يقوده الشيوعي من عنقه

والشيوعي يعمل..

الشيوعي يجعل الرجل…. الذي يقود مؤسسة عالمية… يجعله الشيوعي يرتكب الخطأ بعد الخطأ

ويجعله… بدعوى تأهيل المؤسسة يشتري ويشتري

وشيكات مليونية

والشيكات ترتد… وأهل المال يذهبون للقضاء

والشيوعي يجعل الرجل يعتقد أنه/ ولأن مؤسسته

عالمية/ فإنه بهذا يعتبر صاحب حصانة تمنع القضاء من محاكمته

والقضاء يستفتي الخارجية

والخارجية تفتي بأن حصانة الرجل حدودها تقع داخل المؤسسة وأنها لا تنسحب على معاملاته المالية خارج المؤسسة..

والشيوعي ما يسعى إليه بتوريط الرجل هو أن يجعل

الرجل تحت رحمته….. ويجعله يفهم أنه إن رفع الشيوعي حمايته عنه فإنه يذهب إلى السجن..

و…و…

المعركة الآن بعض ملامحها هي هذا

والاجتماع القادم لمجلس السيادة يناقش هذا..

ويناقش (عودة قحت والشيوعي تحت عباءة بعض من يعملون في وظائف عليا…

مثلها…. وفي مشروع استعادة السودان المختطف المجلس يناقش ما تفعله سفارات معروفة

والبعض يقرأ الأحداث ثم يصاب بالرعب فالمجلس يناقش الأحوال تحت أجواء فريدة

فالأجواء الآن بعضها هو

عودة جمعية القرآن

وقرار العودة شيء كان يمكن أن يصدره وزير الأوقاف وهو جالس في مكتبه لكن الوزير يذهب إلى هناك ويقول… ويقول

والحدث يصبح إشارة فصيحة..

ودول خمس ترسل القحاتة لديها بأيد في القيود

و.. و

والإحصاء يكفي بعضه ومن يرسم ما يجري هو الشيوعي فأهل الشيوعي قالوا.. إنه/ وبعد إعلان فولكر أنه يبحث عن بيت المؤتمر الوطني للزيارة فإنه

إن استمرت الخطوات هذه فليس بعيداً هو اليوم الذي

نجد فيه بوق ساحات الفداء في التلفزيون

: قالوا:- شغل كيزان

وقال آخرون

لكن البرهان ما زال يحتفظ بالكيزان في السجن فكيف يكون الأمر كيزانياً

…….

الأمر كله هو

اليسار يشعر أن الجيش والمجلس كلهم ينجح الآن في البداية الحقيقية لإيقاف الخراب

وإيقاف الخراب يبدأ بالأمن من خوف ( قالوا…. ألا ترون أن جرائم الشارع اختفت؟

قالوا… وإن القادم هو الإطعام

ثم… ثم..

والشيوعي وقحت كلهم يجد أنه لا بد من إيقاف هذا…

إيقافه الآن قبل أن يصبح شيئاً لا يمكن إيقافه

اسحق احمد فضل الله

الانتباهة