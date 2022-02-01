تنسقية الشرق: الاغلاق والمتاريس أنجع وسيلة للاحتجاج





انتقد عضو تنسقية شرق السودان مبارك النور تصريحات رئيس المجلس الأعلي للبجا بسبب انتقاده عملية اغلاق الطرق القومية واعتبرها مهددا للامن القومي ، وأشار إلى أنه من حق أي شخص أو منطقة بالبلاد ان تقوم بذلك طالما لديها حقوق ومطالب عادلة ومشروعة، وذكر النور في تصريح لـ(الجريدة) بأنه من حق رئيس المجلس الاعلى للبجا الناظر ترك او غيره ان يقوم بالاغلاق، وقال إن الاحتجاج عبر نصب المتاريس مفهوم جاء عبر ثورة ديسمبر من خلال احتجاجات شارع الستين وبحري وأمدرمان، ومن ثم انتقلت للولايات من خلال اعتصام نيرتتي، وأعتبر أنه الوسيلة الانجع والاسرع لتوصيل المطالب لجهة الحكومة لا تلتفت لقضايا المحتجين إلا عبر الاغلاق الشامل وتعطيل الحركة تماماً، وشدد على ضرورة ان تجلس الحكومة مع كل طرف وتستمع لقضاياه وأن تنظر للناس من منظور العدالة والتساوي بالحقوق حتى لا يصبح الأمر مجرد مزايدات سياسية.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة