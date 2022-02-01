أصحاب ولا ألز.. تفاصيل نسخة مصرية كوميدية من فيلم منى زكي الجدلي





الفيلم الكوميدي المصري شارك في بطولته صلاح الدالي، ومحمد أبو السعد، ومحمد علام، وسهير ناصر، وميرال شفيق، وهيام محمد، وياسر الرفاعي، ومن إخراج صلاح عبادة

تحت عنوان “أصحاب ولا ألز”، طرح المؤلف والفنان صلاح الدالي، عبر موقع “يوتيوب”، نسخة مصرية كوميدية من الفيلم المثير للجدل “أصحاب ولا أعز”، الذي طرح عبر منصة “نتفلكس” Netflix، في 20 يناير الجاري، وأحدث موجة عارمة من الجدل نظراً للمواضيع الجريئة التي تناولها.

ومع تصاعد الضجة التي أثارها الفيلم، وتعرُّض الفنانة منى زكي للهجوم بسبب مشهد وُصف بالجريء، تتجدد الأسئلة حول النسخة المصرية التي طُرحت على مواقع التواصل الاجتماعي و”يوتيوب”، وهل يواجه صنّاعه أزمة بسببها مع المنصة العالمية المنتجة “نتفلكس

يُذكر أن فيلم “أصحاب ولا أعز” أثار ضجة واسعة مع بداية عرضه على منصة “نتفلكس” ويشارك في بطولته منى زكي، وإياد نصار، ونادين لبكي، وجورج خباز، وعادل كرم، وفؤاد يمين.

ونشرت القناة الرسمية لمنصة “نتفلكس” Netflix على “يوتيوب”، مقطع فيديو لأبطال فيلم “أصحاب ولا أعز”، حيث أجابوا من خلاله على بعض الأسئلة المتعلقة بالفيلم، المأخوذ عن الفيلم الإيطالي الشهير “Perfect Strangers”، الذي تدور أحداثه بشكل أساسي حول مجموعة من الأصدقاء، يلعبون لعبة يتشاركون فيها جميع الرسائل والمكالمات الهاتفية الواردة على هواتفهم.

وبسؤال فريق عمل الفيلم عن مدى إمكانية لعب تلك اللعبة في حياتهم الواقعية، قالت منى زكي إنها لا تمانع لعبها في الواقع: “اللعبة أكيد ألعبها في الحياة العادية، معنديش أي مشكلة، لأن أنا معنديش أسرار رهيبة في حياتي خالص”.

وقد عرض الفيلم للمرة الأولى، خلال حفل خاص في دبي بتاريخ 17 يناير، وتم عرضه في جميع أنحاء العالم على شبكة “نتفلكس” في 20 يناير.

العربية نت