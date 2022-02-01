السودان اقتصاد منهار وثروات منهوبة
السودان هو ذلك القطر حيث المساحة الشاسعة والأراضي البكرة عالية الخصوبة وصالحة للزراعة بشقيها البستاني والحقلي و لاتحتاج لاصلاح زراعي كما يتطلب ذلك في مصر وبجانب ذلك أمطار ومياه جوفية و انهار عذبة لاتحتاج لتحلية كما تتطلب المياه في دول الجوار وتكلفَها مبالغ طائلة وكل ذلك من نعم الله و بجانب ذلك ثروة غابية تزخر باشجار الهشاب وهي تنتج الصمغ العربي المرغوب عالمياً من واقع دخوله في الصناعات الدوائية والغذائية و بجانب ذلك جبال شاهقة تجود بشتي أنواع المعادن كالذهب واليورانيوم وخلافه وثروة حيوانية تقدر ب105 مليون رأس إضافة لمنتجات حقلية وبستانية كالقطن والسمسم والذره وخلافه وفوق كل هذا وذاك السودان يعاني تدهورا اقتصاديا غير مسبوق ويحتل مؤخرة قائمة الدول الأكثر فقرا في العالم وكل ذلك بفعل الحكومات المتعاقبة والتي كانت وماذالت خصما على مستقبل وتطور البلاد وهي تفتقر للبرنامج الرشيد والاستراتيجية السليمة في إدارة الدولة
فنجد ثرواتنا الطبيعية تصدر بواسطة دول الجوار لقارة اوربا باعتبارها هي المنتجة وهي تضفي عليها قليلا من اللمسات و التحويلات البسيطة وتصدر لتباع بأغلى الأثمان وعلى سبيل المثال لا الحصر التبلدي والصمغ العربي
ولا ننسي الثروة الحيوانية التي تباع لمصر بالعملة المحلية حية وانشأت مصر لها اكبرمسلخ في أسوان من أجل تصدير اللحوم المصنعة وهذا يؤكد تغطيتها للاستهلاك المحلي وجنوحها للصادر وهي بذلك تحقق عملة صعبة للدولة المصرية ونلاحظ الشاحنات المصرية تجوب الوطن وسطا شرقا وغربا ولا رقيب أو حسيب مع العلم ان الشاحنات السودانية غير مسموح لها بتجاوز البوابة المصرية
و كيف لاقتصادنا أن يتعافى وتذهب ثرواتنا العظيمة ممثلة في الثروة الحيوانية بالمجان مقابل شكولاتات و جبس بطاطس وخلافه
وعليه لا اعتراض على تجارة الحدود بين دول الجوار لكن لابد من تقنينها حتى يعود النفع للدولتين من خلال البنوك المركزية والتعامل بالعملة الصعبة لا العملة المحلية
كذلك لابد من ضبط تهريب الذهب لرفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة
والسودان غني بموارده ولو احسنا استغلالها وتوظيفها بصورة جيدة باخضاع منتجاتنا لصناعات تحويلية وكذلك إيقاف فوضى تجارة الحدود لتغير الحال تماما من الأسوأ الي الافضل
ونسأل الله صلاح الحال
قسم بشير محمد الحسن
صحيفة الانتباهة
تعليق واحد
هذه قضية تم تفجيرها شعبيا وعفويا وليس الغرض منها إضرار مصر ولكن الغرض هو تصحيح السودان، هذا هو الوقت للمستثمرين السودانيين لإقامة مسالخ ضخمة لأن تصدير الحي لن يحدث مجددا ومصافي للذهب وبورصة للذهب فورا، وعلى الحكومة ورجال الأعمال الاستماع وتنفيذ مطالب الجماهير التي رفعت الحرج عنها، هذه الشاحنات تحمل 50 مليار دولار سنويا تخصنا وتسمح دولتنا بخروجها دون أن نستفيد منها ليصفنا سائق مصري بالكسل وهو على حق ولن نكسل بعد اليوم، جلود الضأن الحمري والكباشي هي أجود جلود مصرية مرغوبة في كل العالم تصوروا؟ مصر أكبر مصدر للذهب وهي لا تناج طنا واحدا تصدقوا يا جماعة؟ أنا لا ألوم المصريين وليس ذنبهم ولكنه ذنب المهرب السوداني والمصري وهؤلاء مجرمون، على تروس الشمال منع خروج بهيمة حية ولا مادة خام ولا سلعة تم شراءها بالجنيه السوداني وعلى الحكومة إنشاء بورصات بالعملة الحرة في خلاء سوبا وخلاء أمدرمان والأبيض والقضارف وكل مناطق الانتاج بأمر الشعب القوي الصامد، 40 مليار دولار ونتسول ونهاجر ونغرق في البحر وننتظر الدعم الفردي عشان شنو؟ تاني مافي وده الترس الصحيح الوحيد في السودان وبقية التروس فشنك يجب إزالتها، على السيد الرئيس البرهان رئيس جمهورية السودان تصحيح أوضاع هذا الموضوع بقرارات تفرحنا وترفع قدره أكثر عندنا.