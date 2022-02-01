اتهام رجل أعمال شهير بالاحتيال على (مشروع الجزيرة)





كشفت وزارة الزراعة والموارد الطبيعية، عن تعرضها لعملية احتيال وخديعة من رجل أعمال شهير، أدعى بأنه قام باستيراد كميات كبيرة من السماد من الخارج، وقال مدير عام مشروع الجزيرة التابع إدارياً لوزارة الزراعة، عمر مرزوق، لـ”الحراك” : إن الرجل قال لهم إنه استورد كميات كبيرة من السماد ويريد فقط اعفاءه من رسوم الضرائب والجمارك، ليقوم ببيعه لهم بأسعار أقل من السوق،حتى يتمكنوا بعد ذلك من تغطية فجوة السماد للموسم الشتوي. وأضاف مرزوق: بالفعل قمنا في إدارة المشروع بمقابلة وزير المالية جبريل إبراهيم، الذي وافق فعلياً على استخراج تصاديق اعفاء السماد من رسم الضرائب والجمارك، وتابع مرزوق: لكن اتضح لنا لاحقاً بأن الرجل كذاب ومنافق ولم يستورد جوالاً واحداً من السماد، ووصف مرزوق تصرفات رجال الأعمال بالاحتيال والخدعة، وأكد تدوين بلاغات في مواجهته وتوجيه تهمة الاحتيال والغش له.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي