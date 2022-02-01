بعد تصريح الـ 4 ملايين دولار .. محمد صبحي يثير عاصفة من الجدل في السعودية وتركي آل الشيخ يرد





كشف الفنان المصري محمد صبحي إنه رفض عرضًا بـ”ملايين الدولارات” لتقديم عمل مسرحي على هامش موسم الترفيه في المملكة العربية السعودية.

وأضاف صبحي، في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم” المصرية، أنه تعرض للنقد بسبب تعليقاته الأخيرة على تطورات الحركة الفنية في السعودية.

وتابع: “قلت إن مصر لها ريادة منذ 120 في الوطن العربي، وكان لها دور في تقديم ألمع النجوم، السعودية كانت مجتمعًا منغلقًا لسنوات طويلة، وبقالهم سنة واحدة فقط، حصل فيها الانفتاح الفني، السعودية النهاردة بتشغل الفنانين المصريين، وأنا أرفض السفر بعمل فني إلى السعودية، لأني أرفض كفنان أن أقدم فنًا تحت عنوان الترفيه، أنا مش مرفهاتي، الفن فيه جزء من الترفيه ومن المتعة”.

وفي الوقت ذاته أعرب الفنان الشهير عن سعادته بالتطورات الفنية في السعودية، قائلا: “لازم أقول برافو وفرحانين… طول عمرنا نقول ليه السعودية مافيهاش فن… كنت أتمنى أن هذه الصحوة يقودها فنانون سعوديون”.

واعتبر صبحي أن هناك “مبالغة في سفر الفنانين المصريين، ذهبوا لتقديم أعمالها بعضها يسيء إلى الفن، لا يكون فنا جيدًا ليقال إن هذه هي مصر”.

وأشار إلى أنه “عُرض علي ملايين الدولارات لأسافر السعودية، أنا أفضل العمل في مسرحي على (الطريق) الصحراوي في بلدي وأسيب السعوديين يثبتوا ذاتهم وأنفسهم”.

4 ملايين دولار

وفي بيان منفصل منسوب إلى صبحي، نشرته وسائل إعلام مصرية يوم الأحد، قال: “أنا الفنان المصري الوحيد الذي رفضت 4 ملايين دولار مقابل عرض مسرحيتي (خيبتنا) بموسم الرياض”.

وكتب تركي آل الشيخ على تدوينة لأحد الأشخاص الذين علقوا على تصريحات صبحي، قائلًا «والله أنا أبي أعرف إلى عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية.. عمومًا تراجع ولعها افتكروني في السكه بس جت غلط حسب تعبيره».

ولم يكتف آل الشيخ بهذا التعليق بل عاد مرة للقول: «هو مشخصاتي يا أخ توفيق».

صحيفة البيان