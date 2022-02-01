الارصاد: توقعات بارتفاع درجات الحرارة الصغرى





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان ترتفع درجات الحرارة الصغرى صباح الغد ارتفاعا طفيفا فى معظم أنحاء البلاد، بينما توالي درجات الحرارة العظمي ارتفاعها فى معظم انحاء البلاد مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة خلال اليوم فى بعض انحاء البلاد. وأشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم الى أن من أهم معالم الطقس منخفض جوي حركي مصحوب بجبهة هوائية باردة فى البحر الابيض المتوسط ومرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل معظم انحاء البلاد ومنخفض السودان الحراري فى جنوب شرق البلاد . ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى كل من وادي حلفا وشلاتين والقضارف والفاشر وام البنين وابو نعامة والدمازين وزالنجي ونشاط للرياح فى ابوحمد وحلايب ودنقلا وكسلا وحلفا الجديدة وودمدني وسنار والجنينة وكوستي. وستشهد كريمة وعطبرة وشندي والخرطوم والدويم والابيض والنهود وبابنوسة و الأبيض وكوستي النهود نيالا ورشاد وكادقلي والضعين وبابنوسة اتربة مثارة، امابورتسودان فمن المتوقع أن يكون الطقس فيها غائما جزئيا.

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