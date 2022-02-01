وصول عشرات الشاحنات المحملة بالسلع الى السودان





أعلنت حكومة شمال دارفور عن ترتيبات تجريها هذه الايام لتفعيل نقاط جمارك محليات الطينة كرنوي كتم، فيما سجلت نقطة جمارك محلية مليط مؤخرا دخول عشرات الشاحنات التجارية المحملة بالسلع الواردة من دولة ليبيا.

وزار والي الولاية نمر محمد عبدالرحمن وبرفقته عدد من المسؤولين رئاسة محلية كرنوى بغرض المشاركة في ذكرى الشهداء التي نظمتها حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوي.

ـ وكشف الوالي في كلمته عن جهود تقوم بها الحكومة لتفعيل نقطة جمارك محلية كرنوى بالاضافة الى تعزيز قوات الشرطة في المنطقة، كما اكد التزام حكومته بتنفيذ عددا من مشروعات التنمية من بينها اكمال حفر عدد 12 بئر للمياه في المحلية للمساعدة في حل مشكلة مياه الشرب النقية التي ظلت تعاني منها المحلية لعشرات السنين.

صحيفة الصيحة