ظهرت في منزله وتستعرض خاتم خطبتها.. شاهد جليلة المغربية تثير التكهنات بإرتباطها رسميا بتامر حسني





أثارت الفنانة جليلة المغربية موجة واسعة من التكهنات حول ارتباطها رسميا بالمطرب المصري الشهير تامر حسني. ونشرت جليلة عبر حسابها بموقع تبادل الصور العالمي انستقرام”ستوري إنستقرام” فيديو ظهرت فيه في مكان بنفس ديكور لمنزل تامر حسني ظهر فيه الأخير في فيديوهات وصور سابقة. كما شاركت الفنانة المغربية جليلة مقطع فيديو استعرضت فيه خاتم خطبتها الألماس وما لفت انتباه المتابعين أنها وضعت أغنية على الفيديو للفنان تامر حسني.

وبرغم أن جليلة لم تكشف عن شريكها رسميا والذي قدم لها الخاتم الماسي الذي يقدر ثمنه بآلاف الدولارات إلا أن العديد من الشواهد التي ربط بينها الجمهور توضح أنها ارتبطت رسميا بتامر حسني بحسب تكهنات رواد مواقع التواصل الإجتماعي. يذكر أن علاقة ارتباط تجمع جليلة المغربية بتامر حسني انتشرت في وقت سابق وربط بعض المتابعين انفصال تامر حسني بزوجته بسمة بوسيل بعلاقته السرية بجليلة.

مزمز