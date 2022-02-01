منوعات

شاهد بالفيديو.. “شيخ الأمين” يشعل الجدل من جديد عقب ظهوره يرمي “النُقطة” على مطربة في حفل غنائي

2022/02/01
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شيخ الامين
شيخ الامين

أشعل الشيخ المثير للجدل “شيخ الأمين” الجدل من جديد عقب ظهوره في مقطع فيديو يرمي “النُقطة” على مطربة في حفل غنائي. وظهر ” الأمين ” في فيديو من حفل غنائي وهو يلقي بالنقود “النقطة” على المطربة إيمان الشريف، مما تسبب في صدمة في أوساط رواد التواصل الاجتماعي. https://fb.watch/aVcR54xF5n/ ولاقى المقطع انتقاداً لاذعاً من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، لكونه طارحاً نفسه رجل دين يقتدي به الشباب.

https://fb.watch/aVcR54xF5n/الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/02/01
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