شاهد بالفيديو.. “شيخ الأمين” يشعل الجدل من جديد عقب ظهوره يرمي “النُقطة” على مطربة في حفل غنائي





أشعل الشيخ المثير للجدل “شيخ الأمين” الجدل من جديد عقب ظهوره في مقطع فيديو يرمي “النُقطة” على مطربة في حفل غنائي. وظهر ” الأمين ” في فيديو من حفل غنائي وهو يلقي بالنقود “النقطة” على المطربة إيمان الشريف، مما تسبب في صدمة في أوساط رواد التواصل الاجتماعي. https://fb.watch/aVcR54xF5n/ ولاقى المقطع انتقاداً لاذعاً من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، لكونه طارحاً نفسه رجل دين يقتدي به الشباب.

https://fb.watch/aVcR54xF5n/الخرطوم: (كوش نيوز)