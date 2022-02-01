



رغم بداية تكوين تنظيم القاعدة في السودان، لا يوجد قيادي واحد ضمن صفوفها الأمامية..!

*أبرز قيادي سوداني في القاعدة معروفٌ إعلامياً هو سائق وطباخ بن لادن..!

*أخطر عمليات الاختراق للقاعدة تمّت من قِبل سودانيين:

*أخطرها عملية جمال الفضل وبيعه معلومات القاعدة «لسي اي اى».

*الوحيد الذي تحوّل لشاهد ملك في قضية الخليفي، هو محمد عبد الرحمن السوداني.

*أهم المعلومات عن التنظيمات الإرهابية تم تقديمها للأمريكان من قِبل جهاز المخابرات السوداني صاحب الولاء الإسلامي..!

*أموال بن لادن في السودان، تم الاستيلاء عليها من قِبل الحكومة السودانية وأفراد معروفين..!

*الواقعة الأخيرة: الوشاية التي ترتّب عليها إعدام السوداني ذبحاً في اليمن

وفصل رأسه عن جسده بحد السيف، بتهم تتعلّق بالخيانة والعمالة لدول معادية، ونشر أسرار التنظيم، والتورط في كشف مخبأ أمير القاعدة باليمن؛ أبو بصير ناصر الوحيشي؛ مما أدى لاستهدافه عبر ضربة جوية بسلاح الطيران الأمريكي في العام 2015م

ما تفسيركم لهذا..؟؟!

ضياء الدين بلال