وزارة التجارة: لم نتساهل بشأن الصادر لمصر





شددت وزارة التجارة الخارجية على أن أي اتهام للوزارة بالتساهل بشأن الصادرات السودانية أمر غير صحيح.

وقالت وكيلة الوزارة المكلفة آمال صالح لـ(اليوم التالي) في تحقيق يُنشر لاحقاً، إن الوزارة لم تتلقَّ أي شكوى من المصدرين أو المستوردين حول إغلاق طرق شريان الشمال.

وأوضحت آمال أن الوزارة غير معنية بأي معوقات تتعلق بإغلاق الطرق الشمالية، وأشارت الى أن الوزارة معنية بالتعامل مع المصدرين والمتسوردين الذين تم منحهم عقودات للتصدير أو الاستيراد فقط، وتتحمل المسؤولية المباشرة حسب (المانديت) أو المرسوم الدستوري بالمستوردين والمصدرين وطالبت آمال أي جهة تتهم الوزارة بالتواطؤ مع أي جهة أن تأتي بتلك الاتهامات حتى يتم الرد عليها.

الخرطوم: النذير دفع الله

صحيفة اليوم التالي