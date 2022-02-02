مشروع الجزيرة : التوصل لاتفاق لتوفير سماد اليوريا للمزارعين بالمشروع





أعلن مجلس إدارة مشروع الجزيرة عن التوصل لاتفاق لتوفير سماد اليوريا للمزارعين بالمشروع، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد، أمس الأحد، و ضم محافظ المشروع مع وفد الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.

وقال محافظ مشروع الجزيرة، إن الاتفاق يهدف إلى توفير 200 ألف جوال من السماد يتم توفيره عبر الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، وطمأن محافظ الجزيرة المزارعين بتوزيع السماد مباشرة اعتباراً من اليوم الأحد، وذلك حتى يسهم في إنجاح الموسم الشتوي لمحصول القمح، وأشاد بالخطوة التي اتخذتها وزارة المالية لخفض الضرائب وتقديم التسهيلات اللازمة لدخول هذه الكمية من السماد للمزارعين.

صحيفة اليوم التالي