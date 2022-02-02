السعودية.. الكشف عن الفئات الممنوعة من الزواج بغير السعوديين وشروط زواج المواطنة بأجنبي





كشف المحامي والمستشار بالوحدة الاجتماعية ضد العنف الأسري، محمد العردان، عن الشروط المطلوبة لزواج السعودية من أجنبي أو العكس.

وقال “العردان” خلال لقائه في برنامج “سيدتي” على روتانا خليجية : ” إن المادة الأولى من لائحة زواج السعودي بأجنبية والسعودية بأجنبي نصت على منع الزواج بأجنبي أو أجنبية الوزراء ومن في حكمهم، ومن على الدرجة الممتازة والمرتبة الخامسة عشر، والمرتبة الرابعة عشر، وأعضاء السلك القضائي والعسكري ضباطاً أو أفراد “.

وأضاف : ” ويشترط للزواج بغير السعوديين ألا يقل عمر المتقدم للزواج عن 30 عاما وألا يزيد عن 70 عاما، كما يشترط ألا يكون متزوجا أو مطلق ومضى على طلاقه 6 أشهر أو تكون زوجته متوفية، وإذا كان متزوجا فيشترط أن يقدم ما يثبت أنها تعاني من الإعاقة أو لا تستطيع الإنجاب وسجله خالي من السوابق والهوية الوطنية وغيره من الإجراءات الروتينية” .

صحيفة المرصد