عمري ما حسيت إنه أبويا.. المطربة بوسي تفتح النار على والدها ترد وتكشف مفاجأة





قالت الفنانة بوسي في أول رد على اتهامات والدها لها بمقاطعته، إن والدها يتعمد الحديث عن هذا الموضوع بين الحين والآخر للنيل من سمعتها وشهرتها، خاصة وأنه غير موجود في حياتها منذ ولادتها وتكفلت والدتها بتربيتها طوال الوقت وحتى بعد رحيل الأم لم يظهر سوى لطلب المال.

وأضافت بوسى في تصريحات خاصة لتليفزيون اليوم السابع: “في ناس تطلب من والدي الظهور والحديث عني والتشهير بي وأقول له: إن كنت أب حقيقي وتعرف معنى الأبوة لن تلجأ يوما للتشهير بأولادك”.

وتابعت: “لم يكن في حياتي يوما ما فكيف يطلب مني أن أكون حنينة عليه، وفندت بوسى الأكاذيب التي يتم ترديدها بشأن انها تركت والدها يعيش في الشارع، قائلة: هذا كلام غير صحيح لأنه يعيش في شقة والدتى وهو السبب في الحالة الموجود عليها المنزل الآن. وتساءلت بوسى: والدى له خمس بنات وولدين أخرين لماذا لم يتحدث عنهم او يطلب منهم أي شيء ، لماذا يتحدث عنى أنا فقط ؟ مع العلم انه أيضا لا يعرف عنهم شيء ولم ينفق مليم واحد عليهم.

مزمز