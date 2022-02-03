السعودية.. رمضان المقبل 30 يوماً وهذا موعده وموعد عيد الفطر





أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً الدكتور عبدالله المسند، موعد غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443 هـ الجاري، وموعد أول أيام عيد الفطر.

وقال المسند إن القمر سيقترن بالشمس صباح يوم الجمعة الموافق 29 شعبان (1 إبريل) عند الساعة 9:24 صباحاً، فيما سيمكث الهلال في مساء نفس الليلة في الأفق الغربي لنحو 16 دقيقة وفقاً لأفق مكة المكرمة.

وأضاف أنه بناءً على تلك التحليلات فإن غرة شهر رمضان سيكون يوم السبت الموافق الثاني من إبريل القادم، بشرط ألا يكون في السماء سحب أو غبار تحول دون الرؤية يوم الترائي.

وبين أن موعد اكتمال القمر بدراً سيكون مساء السبت الموافق 15 رمضان (16 إبريل) عند الساعة 9:55 صباحاً، مضيفاً أنه يتوقع أن يتم رمضان 30 يوماً ليكون العيد يوم الإثنين الموافق 2 مايو وفقاً للحساب الفلكي.

أخبار ٢٤