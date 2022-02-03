الجمارك تكشف عن استخدام تقنية أمريكية في مراقبة المطارات والموانئ والمعابر





كشف رئيس هيئة الجمارك د. بشير الطاهر بشير، عن انتقال الجمارك لاستخدام تقنية أمريكية في ضبط ومراقبة المطارات والموانئ بالبلاد بدلاً من برنامج الـ(اكس ري).

تقنية خامنيه أمريكية

وقال بشير، خلال كلمته في الاحتفال الذي اقامته هيئة الجمارك بالأمس بمناسبة اليوم العالمي للجمارك الذي يأتي تحت الشعار الذي وضعته منظمة الجمارك العالمية، وهو (توسيع نطاق التحول الرقمي للجمارك من خلال تبني ثقافة البيانات وبناء نظام بيئي للبيانات)، وقال بشير ان هيئة الجمارك تعكف خلال الفترة القليلة المقبلة في إطار الحوسبة لاستخدام تقنية أمريكية في مراقبة كافة المعابر والمحطات الجمركية بدلاً من تقنية الـ(اكس ري) الذي كانت تستخدمه هيئة الجمارك سابقاً، منبهاً الى أن إدارته ستدشن استخدام البرنامج كخطوة أولى بمطار الخرطوم الدولى وميناء بورتسودان على أن يتم تعميمه على كافة المحطات والمعابر الجمركية لاحقاً، وأكد بشير بأن هيئة الجمارك قد تعاقدت مع الشركة الأمريكية المالكة لتقنية امنية لتنفيذها بالبلاد عن طريق نظام البوت، وذلك بتمويل من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بعد إجازته من جميع الأجهزة الحكومية وجامعة الخرطوم باعتباره نظاما تقنيا آمنا ولا يحتوي على أي مخاطر، وشدد د. بشير على أن البرنامج هو عبارة عن تقنية أمريكية تم استخدامها بالولايات المتحدة الأمريكية ودولتين أوروبيتين وأن السودان يعتبر الدولة الرابعة التي تستخدم تلك التقنية مما يجعلها من أوائل الدول التي استخدمت تلك التقنية.

حوسبة وتقنية إلكترونية

وأكد د. بشير الطاهر بشير في كلمته أمام قيادات هيئة الجمارك، بأن ادارته ستكون سداً منيعاً لحماية الاقتصاد القومي للبلاد بقوة وعلم وحكمة جنباً الى جنب مع وزارة المالية بحد قوله، مشدداً على أن الجمارك كذلك ستكون مع المواطنين لإطعامهم من الجوع وتأمينهم من الخوف ، مؤكداً بأن إدارته ماضية في مسيرة التحول الرقمي واستخدام التقنية في حوسبة البيانات (الشهادة) الجمركية ، مبيناً بأن الجمارك السودانية اكملت حوسبة الإجراءات الجمركية منذ نهايات ثمانينيات القرن الماضي، وظلت في تطوير مستمر لنظام إدخال البيانات الجمركية بداية من نظام (الأسيكودا) الذي تم تطويره إلى نظام (الأسيكودا++) ، ثم تبنت هيئة الجمارك وطورت النظام إلى نظام الأسيكودا العالمية والذي يتم تحديثه مراراً وتكراراً بصورة مستمرة ، وذلك لتسهيل الإجراءات الجمركية للمواطنين في دقائق محدودة بدل الانتظار بالساعات والأيام بحد تعبيره ، مشيراً الى أن هيئة الجمارك تبنت ثقافة البيانات وشرعت في بناء نظام بيئي للبيانات، مؤكداً على أن هيئة الجمارك السودانية تطبق شعارات منظمة الجمارك العالمية في مجالات نشر ثقافة البيانات وبناء نظام بيئي للبيانات، كاشفاً عن نشر هيئة الجمارك ثقافة البيانات وحوسبة الإجراءات في مجالاتها تحصيل الرسوم وذلك عبر الهيئة الوطنية الأولى التي طبقت نظام الدفع الإلكتروني وقامت بنشر هذه الثقافة عملياً عبر الربط الإلكتروني مع بعض البنوك التجارية، وعبر طرق الدفع الإلكتروني المنتشرة الآن، وكانت هيئة الجمارك السودانية من المؤسسين والداعمين لها، منوهاً الى أن ادارته كذلك حققت الربط الإلكتروني مع الجهات والمؤسسات الوطنية الأخرى ذات الصلة بدورة الشهادة الجمركية من بينها (بنك السودان)، اضافة الى نشر ثقافة تبادل المعلومات وتصميم حوسبة من الأرانيك الجمركية (شهادة الوارد)، وأكد د. بشير بأن التقارير التي تصدرها هيئة الجمارك اصبحت تعتمد عليها العديد من المؤسسات الحكومية والدستورية والتشريعية بما فيها وزارة المالية، الأمر الذي جعل من الجمارك احد أكبر المساهمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات التجارية ، وقال بشير بأن هيئة الجمارك بما تقدمه من خدمات متطورة أصبحت قبلة للباحثين وواضعي الخطط الاستراتيجية وذلك لطلب إحصاءات التجارة الخارجية والميزان التجاري مع أي دولة ، منبهاً الى إدارة الإحصاء ظلت تستجيب لتلك الطلبات ، وأكدت على نشر ثقافة البيانات منذ سنوات خلت، مؤكداً أن هيئة الجمارك تتجه نحو الرقمنة بشكل كامل على نحو من السرعة والاتقان والمعرفة، وشدد رئيس هيئة الجمارك على ان البرامج والتحديثات التي ظل يطبقها من أفضل المراكز المحلية والإقليمية نالت الاشادة من الخبراء المحليين والدوليين.

تقنية وحماية الاقتصاد

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا للاحتفال بيوم الجمارك العالمي اللواء حسب الكريم آدم النور، إن الجمارك درجت تحتفل باليوم العالمي للجمارك في يوم السادس والعشرين من يناير، الا أن الأحداث التي تمر بها البلاد حالت دون قيام برنامجهم في اليوم المحدد، منبهاً الى أن هيئة الجمارك السودانية ظلت تستخدم برنامج (الإسيكودا) الذي يتم استخدامه في أكثر من (120) دولة حول العالم في المعاملات الجمركية ويستخدمه أكثر من (65) الف مستخدم، مبيناً بأن التقنية التي تستخدمها الجمارك ساعدت في ربطها بأجهزة الدولة والجهات ذات الصلة (بنك السودان المركزي، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، المرور، السجل المدني، ديوان الضرائب والبنوك التجارية)، لافتاً الى إدخال برنامج الرقابة الإلكترونية بواسطة الأشعة السينية في مراقبة الأشخاص والشاحنات والبضائع، مؤكداً اهتمام هيئة الجمارك بكوادرها وتأهيلها في استخدام التقنيات الحديثة لتسهيل الإجراءات الجمركية للمواطنين، موضحا أن البرامج التقنية التي تستخدمها الجمارك على درجة عالية من الحماية من الاختراق لا سيما وأن هيئة لا تألو جهداً في سبيل استخدام التقنيات التي تساهم في مكافحة التهريب حتى لا تكون ثغرة يستخدمها ضعاف النفوس لتخريب الاقتصاد القومي للبلاد.

في ذات السياق، افتتح رئيس هيئة الجمارك د. بشير الطاهر بشير، متحف الجمارك برئاسة الهيئة، وتجوّل بشير بداخل المتحف الذي احتوى بداخله الأجهزة القديمة التي استخدمتها الجمارك منذ تأسسها، إضافةً إلى الأزياء العسكرية والرتب العسكرية.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة