جبريل يتهم جهاتٍ بتلفيق الحقائق بشأن زيادة تعرفة الكهرباء





اتهم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي،جبريل إبراهيم، الأربعاء جهات لم يسمها -بالعمل على تلفيق الحقائق فيما يتعلق بالإجراءات الأخيرة على قطاع الكهرباء، على أنها قصد بها أهلنا في الشمال، وأضاف جبريل بأن الحديث لا أساس له من الصحة، وأوضح جبريل أن الرفع الجزئي عن دعم الكهرباء شمل جميع السودانيين وكل القطاعات سواء زراعي أو سكني أو صناعي، وتابع جبريل بأن المالية ليست الجهة المعنية بتحديد الفئات المالية فهي مسؤولية وزارة الطاقة وإدارة الكهرباء، وأردف أن المالية عليها سنوياً أن تحدد حجم الدعم للكهرباء في الموازنة وتحديده هذا العام بـ 60% إلى أن المستهلك يتحمل 31% من تكلفة الإنتاج.

وقال جبريل في تصريحات صحفية عقب لقائه مزارعي ولايتي الشمالية ونهر النيل نتشاور مع وزارة الطاقة لتخفيف العبء على الجهات الضعيفة لذلك توصلنا للتسعيرة الحالية التي يستفيد منها الأقل استهلاكاً يتم تطبيقها على القطاع الزراعي خاصة صغار المزارعين، لافتاً إلى أن هنالك مزارعين في بعض مناطق السودان يزرعون بدون دعم للبذور أو السماد ولا توجد لديهم الكهرباء. وأكد جبريل أهمية إعادة النظر أكثر من مرة في توزيع الكهرباء خاصة هذا العام الذي تعتمد فيه الموازنة على الموارد الذاتية، ولانتوقع وصول دعم من الخارج مؤكداً بأن أي مشكلة لها علاج ونحن نسعى لعلاج المشكلة مبشراً باتجاه الدولة للطاقات البديلة بأقل تكلفة كاشفاً عن إنتاج طاقة شمسية العام القادم .

وجدد وزير المالية حرص الدولة على تطوير وترقية الزراعة والثروة الحيوانية خاصة وأن السودان بلد زراعي، وتعتبر الزراعة الحرفة الأولى لمعظم سكان السودان سواء في الشمال أو الغرب أو الشرق. ودعا الوزير في تصريحات صحفية مزارعَي ولايتي الشمالية ونهر النيل لزيادة الإنتاج والإنتاجية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه للتصدير في القطاعين الزراعي والحيواني، وتغيير الصورة المقلوبة التي تحدث الآن بأن نصدر البرسيم ونستَورد اللبن من البلاد التي نصدر لها البرسيم .

صحيفة الحراك السياسي