وحدة السدود تحمل (المالية) تأخير مشروعات المياه





حذر مدير عام وحدة تنفيذ السدود بوزارة الموارد المائي والري، المهندس محمد نور الدين من ازمة مياه وشيكة في مدينة بورتسودان، وقال إنها من المتوقع أن تكون خلال مارس المقبل حال عدم ايفاء وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم، وأكد في تنوير صحفي أمس الأربعاء، أن الحل في إيجار ٢ بارجة، واتهم وزارة المالية بالتلكؤ في توفير التمويل لتكملة مشروعات السدود في بعض الولايات، وعاب على المالية دفع استحقاقات البارجة التركية دون استحقاقات التوليد في سدي أعالي عطبرة وستيت، معلنا اكتمال سد أعالي عطبرة فيما عدا محطة الكهرباء، واستعجل المالية بتوفير 3.2 ملايين دولار من جمله 11مليون دولار المرصودة لمشروعات السدود بحسابات المالية، وكشف عن خطة لتنفيذ ٣٠ سداً في مناطق النزاعات بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق إلى جانب التعاقد على إنفاذ ٣٠ حفيراً في تلك المناطق.

وارسل نور الدين تطمينات لأهالي ولاية القضارف باقتراب تسليم مياه القضارف خلال مايو، ودعا المالية بتسريع الدفع حتى يتم ضخ المياه في الشبكة، وقرر تأخر حفر الآبار من قبل الشركات السعودية لاسباب خاصة بالمملكة. وشكا مدير وحدة تنفيذ السدود من تدني أجور العاملين، مطالباً بتحسين الأجور لجهة تحقيق الرضا الوظيفي، وقال: لابد من تنظيم إداري متحرر من قوانين الخدمة المدنية التي تكبلها.

صحيفة الحراك السياسي