تجمع مزارعي الشمالية يرهنون فتح الطرق بإلغاء زيادة الكهرباء





رهن تجمع مزارعي الولاية الشمالية فتح طريق شريان الشمال بتسلمهم إلغاء تعرفة الكهرباء عن القطاع الزراعي.

وأمهل التجمع الحكومة الاتحادية (72) ساعة لإنفاذ الشرط.

وأكد رئيس تجمع مزارعي الولاية المزارع، رضا السيد الإدريسي، أكد أن التجمع يشترط استلام قرار إلغاء تعرفة الكهرباء لفتح الطريق، وقال لـ(السوداني) بعدم قبولهم تجميد التعرفة بل إلغاءها بالكامل، وزاد: “هناك إجماع ومساندة من أهل الشمال لقرارات التجمع”، موضحاً أن الإغلاق الذي تم كضغط لتحقيق المطالب، لافتاً إلى أن الموسم الشتوي على وشك الانهيار بسبب قرار زيادة أسعار الكهرباء، وانعدام سماد اليوريا، موضحاً أن مطالبهم خدمية، وليس لها أبعاد سياسية، كما يروج لها البعض، وقال إن التجمع لديه خيارات في التصعيد لتحقيق المطالب.

الجدير بالذكر أن المجلس السيادي وجه مؤخراً بالإسراع في معالجة السبب الأساسي لهذه الاحتجاجات بطريق شريان الشمال المتمثل في زيادة تعرفة الكهرباء للمشاريع الزراعية .

الخرطوم : رحاب فريني

صحيفة السوداني