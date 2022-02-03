تحديد موعد التقديم لمنح البكالريوس بالجامعات





أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات عن فتح باب التقديم للمنح الدراسية لمستوى البكالريوس بمؤسسات التعليم العالي الخاصة والأهلية والأجنبية ، وذلك اعتباراً من الأحد المقبل وحتى الخميس العاشر من فبراير الجاري.

وقال مدير الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة أسامة محمد العوض ان هذه المنح ستكون لحملة الشهادة الثانوية السودانية للعام 2021 ، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للتقديم لهذه المنح سيكون وفق النسبة المحددة للتخصصات التالية وهي كليات الطب ، طب الأسنان ، الصيدلة ، المختبرات الطبية والأشعة ونسبتها 85% ، أما الكليات الطبية الأخرى كالعلاج الطبيعي والتخدير والعلوم الصحية والتمريض تم تحديد نسبتها بــ 75% كحد أدنى أيضاً للمنافسة.

وأشار أسامة إلى أن منح الكليات والبرامج الهندسية تبلع نسبتها 70% وكليات العلوم الأساسية 70% ، أما الكليات والبرامج النظرية فتم تحديد نسب القبول فيها 65%.

صحيفة الصيحة