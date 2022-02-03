الارصاد : توالي ارتفع درجات الحرارة بشقيها الصغري والعظمي





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن توالي درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمي ارتفاعها فى معظم أنحاء البلاد مع نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة خلال اليوم فى اجزاء من ولايتي الشمالية ونهر النيل وأمطار خفيفة متوقعة فى أجزاء من ولاية البحر الاحمر، واشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس 24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس منخفض جوي حركي مصحوب بجبهة هوائية باردة فى البحر الابيض المتوسط ومرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل معظم انحاء البلاد ومنخفض السودان الحراري فى جنوب وجنوب اواسط البلاد . ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى كل من وادي حلفا وابوحمد والفاشر و َالجنينة الدمازين وكوستي والابيض والنهود وبابنوسة و النهود و نيالا ورشاد وكادقلي وزالنجي والضعين وبابنوسة .

وتوقعت الوحدة ان يكون هناك نشاط للرياح فى حلايب وشلاتين وشندي والخرطوم وكسلا وحلفا الجديدة والقضارف وود مدني وسنار والدويم وام بنين وابو نعامة وتتعرض كل ذنقلا وكريمة وعطبرة باتربة مثارة فيما تشهد مدينة بورتسودان أمطارا ليليه.

سونا