قرار بإدراج المدارس الأجنبية في تمديد العطلة المدرسية





قال وزير التربية والتعليم المكلف، محمود سر الختم الحوري، إن قرار تمديد عطلة الفترة الأولى للعام الدراسي من السابع من فبراير وحتى الحادي والعشرين منه، جاء نسبةً للزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وخوفاً على صحة الأبناء وأسرهم.

وأكد الوزير في حديث بمنبر وكالة السودان للأنباء أمس، إن التمديد يشمل جميع المدارس بالخرطوم، الحكومية منها والخاصة، مشيراً إلى أنه صدر قرار آخر من إدارة التعليم الأجنبي بالبلاد يشمل المدارس الأجنبية أيضاً بهذا القرار، داعياً كل مديري المدارس للالتزام بهذا القرار.

صحيفة السوداني