هند صبري: “البحث عن علا” يعرض في 190 دولة بـ32 لغة





أعلنت الفنانة التونسية، هند صبري، اليوم الخميس، بدء عرض مسلسلها الجديد “البحث عن علا” في 190 دولة.

وقالت هند صبري، إن المسلسل سوف يعرض بداية من اليوم 3 فبراير، عبر منصة “نتفليكس”، بحسب ما نشره موقع “سيدتي”.

وأضافت هند صبري أنه من المقرر أن يعرض المسلسل في نفس التوقيت، في ١٩٠ دولة حول العالم، مترجمًا إلى أكثر من ٣٢ لغة ومدبلج إلى ٤ لغات.

يشار إلى أن الفنانة هند صبري تعود في “البحث عن علا” لشخصية علا عبد الصبور التي حققت نجاحا كبيرا من خلالها في مسلسل “عايزة أتجوز”.

وكشف الإعلان التشويقي للمسلسل، أن “علا”، تضم زوجها هشام ويجسد شخصيته الفنان هاني عادل، وابنتها نادية “آيسل رمزي” وسليم “عمر شريف”، ووالدتها سهير “الفنانة سوسن بدر”

العربية نت