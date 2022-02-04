فتح باب التقدیم للمنح الدراسیة بالجامعات الخاصة والأجنبیة بالأحد





أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقویم وتوثیق الشھادات عن فتح باب التقدیم للمنح الدراسیة لمستوى البكالوریوس بمؤسسات التعلیم العالي الخاصة والأھلیة والأجنبیة.

وذلك اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق السادس من فبرایر ویستمر التقدیم حتى الخمیس العاشر من فبرایر الجاري.

وقال مدیر الإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أسامة محمد العوض، إن ھذه المنح ستكون لحملة الشھادة الثانویة السودانیة للعام 2021 .

وأشار إلى أن الحد الأدنى للتقدیم لھذه المنح سیكون وفق النسبة المحددة للتخصصات التالیة وھي كلیات الطب، طب الأسنان، الصیدلة، المختبرات الطبیة والأشعة ونسبتھا %85 ، أما الكلیات الطبیة الأخرى كالعلاج الطبیعي والتخدیر والعلوم الصحیة والتمریض تم تحدید نسبتھا بــ %75 كحد أدنى أیضًا للمنافسة.

كما أشار أسامة العوض إلى أن منح الكلیات والبرامج الھندسیة حددت نسبتھا %70 وكلیات العلوم الأساسیة %70 ، أما الكلیات والبرامج النظریة فتم تحدید نسب القبول فیھا بـ %65 .

ودعا مدیر الإعلام بالوزارة الطلاب الراغبین في التقدیم للقبول.

السوداني