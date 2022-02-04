الإرصاد تتوقع توالي ارتفاع درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالھیئة العامة للإرصاد الجویة أن توالي درجات الحرارة بشقیھا الصغرى والعظمى ارتفاعھا في معظم أنحاء البلاد مع نشاط الریاح المثیرة للغبار والأتربة خلال الخمیس.

وأشارت إلى أن حالة الطقس خلال 24 ساعة المقبلة ستشھد منخفضًا جویًا حركیًا مصحوبًا بجبھة ھوائیة باردة في البحر الأبیض المتوسط ومرتفعًا جویًا یتمركز في شمال غرب إفریقیا ویمتد لیشمل معظم أنحاء البلاد ومنخفض السودان الحراري فى جنوب وجنوب أواسط البلاد.

ومن المتوقع أن یسود طقس صافٍ ومشمس في كل من وادي حلفا وأبوحمد والفاشر والجنینة والدمازین وكوستي والأبیض والنھود وبابنوسة و النھود و نیالا ورشاد وكادقلي وزالنجي والضعین وبابنوسة.

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