



أنصحكم بعدم تحديث تطبيق فيسبوك Meta الجديد، خاصة إن كنت (داخل السودان)، هذا التطبيق في غاية الحساسية بسبب تأمينه العالي جداً لحسابات مستخدمي فيسبوك!.

يشتبه في عدم ملكيتك للحساب بمجرد تغير الآي بي والذي يعطيه قراءة خاطئة للدخول من موقع غير معتاد لحساسية التطبيق!.

وبما أن حزمة البيانات، وتحديث المواقع لشركات الاتصالات في السودان، متذبذبة،و ليست بهذه الدقة، فأحيانا يقرأ هاتفك بانك في جبرة وأحيانا في جبل أولياء، سترهق مع التأمين العالي للتطبيق.

إذ سيعطي مؤشر دخول على غير المعتاد، ويقوم بإلاغلاق لحماية الحساب، إلى أن تثبت ملكيته، وهذا نفسه غير كافٍ، فعليك أيضاً ان تنتظر الشبكة تعطيه إذن دخول يتعرّف عليه!.

محمد الطاهر العيسابي