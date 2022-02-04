بنك الخرطوم يحذر عملائه من عمليات الاحتيال





أكد بنك الخرطوم، أنه عمل على تخصيص قنوات تواصل معتمدة ومحددة للتعامل مع البنك، وذلك للحفاظ على أمن حسابات العملاء المصرفية وسرية بياناتهم الشخصية، وتفادياً لأي من أنواع الاحتيال.

ودعا البنك عبر تغريدة على (تويتر)، عملائه إلى عدم التعامل مع أي جهة أو فرد أو منصة غير التي حددها البنك وهي (الفروع ومركز مباشر والبريد الإلكتروني social.media@bok.sd وصفحات البنك الموثقة على السوشيال ميديا).

وشدد على أنه يتعامل مع عملائه عبر قنوات التواصل المصرفية الرسمية والمعتمدة فقط.

الصيحة