الاتحاد الأوروبي: ندعم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة





قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى لويس ميجيل بونيو، إنه يجب إعادة التأكيد فيما يتعلق بقضية سد النهضة، بأن التوصل إلى اتفاق ضروري وأساسي ولا مفر منه بين السودان ومصر وإثيوبيا.

وأضاف بونيو في تصريحات بحسب صحيفة (البوابة نيوز) المصرية، أنهم يدعمون المفاوضات والمشاورات في هذا الصدد، ويتابعون ذلك عبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي أنيتا ويبر، وأردف “التوصل لاتفاق هو هدف يمكن تحقيقه، ونقوم بكل ما فى وسعنا للتوصل لهذا الاتفاق”.

وأكد بوينو أن الإجراءات الأحادية الجانب، من قبل أي طرف، لا تساعد في إيجاد حل تفاوضي وهناك حاجة ماسة لخريطة طريق واضحة متفق عليها بشكل مشترك، تحدد الإطار الزمني والأهداف المحددة للمفاوضات لاستئناف المحادثات في أقرب وقت ممكن، والاستمرار على أساس منتظم بعد ذلك.

وأشار بوينو إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعوة الأطراف لاستئناف المفاوضات من خلال العمل عن كثب مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وقال “الاتحاد الأوروبي كمراقب يبقى على استعداد لمواصلة دعم المحادثات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، والتي تحتاج إلى تكثيف”.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي مستعد للعب دور أكثر نشاطًا، إذا كان مفيدًا ومرغوبًا فيه لجميع الأطراف، وطرح تجربته الغنية في إدارة مسارات المياه المشتركة.

وشدد على أنه بالإرادة السياسية والدعم من المجتمع الدولي، يمكن أن تتحول النتيجة المتفق عليها لهذا النزاع إلى فرصة لكثير من الناس، باستفادة أكثر من 250 مليون مواطن في حوض النيل الأزرق من اتفاقية حول سد النهضة والتي من شأنها فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والأمن المائي.

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