شاهد بالصور.. أول ظهور للفتاة السودانية التي تمت خطبتها لشاب تركي على يد السفير أوغلو بالخرطوم





نشرت قناة العربية أول صور للفتاة السودانية التي تمت خطبتها لشاب تركي على يد السفير عرفان أوغلو يوم الجمعة بالخرطوم.

ووسط طقوس سودانية تركية في الخرطوم، تمت خطوبة الشاب التركي مجتبى بالكان غوناي من أنسة سودانية تسمى هبة بحضور السفير التركي في الخرطوم عرفان نذير أوغلو.

وتداولت منصات التواصل صور الخطوبة، التي ظهرت فيها تقديم المال ب “تزيين الدولارات” على الطريقة السودانية، ولاقت تفاعلاً كبيراً.

الخرطوم: (كوش نيوز)