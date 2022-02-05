الصحة الاتحادىة تلتزم بدعم الصناعة الوطنية للأدوية





أكد وزير الصحة الاتحادى المكلف د.هيثم محمد إبراهيم، إلتزام وزارته بتقديم الدعم والتشجيع اللازم للصناعة الوطنية للأدوية والتى ستحدث نقلة نوعية لتحقيق الوفرة الدوائية لضمان استمرارية وجودة الإنتاج المحلى للدواء.

جاء ذلك خلال لقائة بممثلي غرفة مصنعى الأدوية الوطنية للأدوية بمكتبة أمس بحضور الأمين العام مجلس الأدوية والسموم د.مناهل عبدالحليم، ومدير الإدارة العامة للامدادات الطبية د. بدرالدين الجزولى.

وأعتبر هيثم، أن الاهتمام بالصناعة الوطنية للادوية لخلق الوفرة الدوائية جذبا للإستثمارات المحلية والأجنبية لتصنيع الأدوية التى ستسهم فى تخفيف العبء على كاهل الدولة في أنفاق العملات الاجنبية وذلك فى إطار سياسات الوزارة الرامية إلى لتوطين الصناعة الوطنية بالبلاد.

ولفت إلى أهمية التواصل بين مصنعى الأدوية الوطنية مع المجلس القومى للادوية والسموم لتسهيل الإجراءات والعمل معا من أجل تحقيق الوفرة الدوائية بجودة عالية، مؤكدا حرصه على إزالة جميع العقبات التى تواجه الصناعة الوطنية وإيجاد الحلول الجذرية، مشيرا إلى أهمية تشاور جميع جهات الصلة فى وضع أسعار الأدوية.

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