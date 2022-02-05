الإعلان عن إغلاق جسر بالولاية الشمالية





أعلنت لجان مقاومة الولاية الشمالية، منع مرور الشاحنات المصرية العابرة بالطريق ”وارد وصادر“، عبر جسر الحماداب. وكانت لجان مقاومة الولاية الشمالية، أغلقت طريق شرياني الشمالية الرابط الحدودي بين مصر والسودان احتجاجاً على زيادة تعرفة الكهرباء. كما أعلنت منع مرور ”الشاحنات والدفارات السودانية“ التي تحمل البضائع، فيما استثنت مرور شاحنات بضائع ”البلح والخضروات والفواكه والبصل“.

ولفتت انتباه جميع مواطني الولاية الشمالية وزائريها، وأصحاب المركبات العامة والخاصة، بأن الحركة في جسر الحامداب، تسمح بمرور البصّات السفرية والسيارات الخاصة وسيارات النقل الداخلية والإسعاف، فضلاً عن السماح بمرور البصات القادمة من معبري أرقين واشكيت التي تحمل بضائع بصحبة راكب. وأشارت بحسب (صوت الهامش) إلى أنها ستغلق الجسر في تمام الساعة 12 مساءً وفتحه عند الساعة 7 صباحاً.

صحيفة الحراك السياسي