الثروة الحيوانية: خطة لتوسعة سوق صادر الماشية واللحوم





كشفت وزارة الثروة الحيوانية، عن خطط وسياسات جديدة لتوسعة سوق الماشية واللحوم والأسماك النيلية والبحرية بالتعاون مع القطاع الخاص الوطني لاستيعاب أسواق عالمية جديدة.

وأكدت الوزارة أن هذه السياسات ستساعد في تحسين منتجات الصادر وزيادة قيمتها.

وأوضحت الوزارة في نشرة تعريفية لمنتجات صادر الثروة الحيوانية، أنها وضعت خططًا لمشروعات عديدة لترقية منتجات الثروة الحيوانية بالولايات عبر الخارطة الاستثمارية بهدف تفعيل وتطوير مشاريع التنمية بالمناطق الأكثر إنتاجًا للثروة الحيوانية والسمكية، وتم طرحها للقطاع الخاص الوطني والأجنبي.

وأضافت أن صادر الماشية الحية واللحوم والجلود يشكل الجزء الأكبر في منتجات الصادر، وذلك لتزايد الطلب عليها في الأسواق العربية والعالمية.

وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخرًا أن عائدات صادر الثروة الحيوانية للعام 2021 بلغت ستمائة وخمسة ملايين، وثلاثة وثمانين ألفًا وتسعمائة أربعة وستين وتسة وسبعين دولارًا (605,083,964.79) وأن صادر الماشية للعام 2021م بلغ 2,145,937 رأسًا ، و صادر اللحوم المذبوحة في العام 2021 بلغ 21 ألفًا و460 طنًا و930 كيلو جرامًا.

صحيفة السوداني