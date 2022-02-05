لجنة المفصولين تدعو وزير النفط لتحقيق العدالة وإيقاف تشريد العاملين





دفعت لجنة المفصولين تعسفيًا من شركة ” إن يو اس ” بمذكرة مطلبية لوزير الطاقة والنفط المكلف محمد عبدالله طالبوا فيها بانصافهم ورد الحقوق إلى المظلومين من الإجراءات التي صدرت في حقهم خلال الفترة الماضية، وأكد الوزير للجنة حرصه على العدالة والالتزام بقانون العمل وقانون الشركات.

وأفاد بأنه وجه مدير سودابت المهندس أحمد زيادة بأن تعمل الشركات الحكومية بكفاءة عالية وتحافظ على العمالة المؤهلة والمدربة بقدر الإمكان لتوطين صناعة النفط في البلاد والحفاظ على المكتسبات تجاوزًا لظروف العمل الراهنة.

صحيفة السوداني