عيساوي: الكريمة بنت الكريم ابنة الفنان أبو عركي البخيت تطالب القحاتة ب(..)





تلبية طلب

لكثرة مظاهرات قحت العبثية طالبت الكريمة بنت الكريم ابنة الفنان أبو عركي البخيت القحاتة لتأجيل إحداهن ليصادف عيد ميلادها.

وفي تقديرنا إنها رسالة مهمة وضعتها تلك الغيورة في بريد قحت مفادها إنكم (تعرضون خارج الدلوكة).

وهي تعلم بأن ترس قحت قد جرفه سيل الوطنية. وما عادت راكوبة خريفها تقي الناس من مطر الشعب. وقد أصبح بنيانها أثر بعد عين. ولأفعالها الشيطانية في الشعب. وأكلها لمال السفارات دون إحراز أي هدف من أهداف (الفلولكريين) صرف لها الجميع داخليا وخارجيا (البركاوي).

ونذكرك يابنة البخيت وتلبية لطلبك الغالي سوف يخرج الشعب الصابر لك ولبقية حرائر الوطن اليوم ليستأجر (القوى الأمين) لحماية الدين والأرض والعرض. اليوم يا بنتاه سوف يغبر الشعب رجليه من أجل السيادة الوطنية ودعم الجيش.

اليوم يقف الوطنيون الخلص جنبا لجنب مع الجيش والجميع يهتف: (اليوم نرفع راية استقلالنا ويسطر التاريخ مولد شعبنا). بعد أن نكستها قحت (المعونة) منذ ثلاث سنوات عجاف. كيف لا وقد استباح فولكر السيادة في بلد (المليون عميل). عليه نعلن لجميع حرائر الوطن بأن الوصيين على دين وقيم المجتمع اليوم في الشارع (عودا حميدا مستطاب).

وخلاصة الأمر يا بنتاه ابعثيها اليوم دعوة مجلجلة في سماء الوطن ليردد الجميع مع البخيت: (غنوا معانا غنوة العيد والفرح. اليوم عيد ميلاد فرحنا). ورسالتنا للقحاتة بأن عدم تلبيتكم لطلب العفيفة بنت العفاف الصادقية (واحشني).

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

السبت ٢٠٢٢/٢/٥