توضيحات الوكالة الأمريكية مردودة عليها





هذه من الحالات النادرة حيث تصدر واحدة من الوكالات الأمريكية توضيحاً، أو تفسيراً، لحدث ما، ولكن ردة الفعل الشعبية المناهضة للموقف الأمريكي اجبرتهم على نفى ما هو مثبت..

لقد اوضحت الوكالات الأمريكية، أن هناك معلومات متداولة خاطئة، ونسيت ان الحديث جاء على لسان نائبة مدير عام الوكالة ازابيل كلومان وهو حديث صريح، فإن رأت ان تتراجع عنها فهذا شأن آخر..

وثانياً: أن تقديم مبالغ مالية نقداً أو عيناً، من دولة أجنبية لمنظمات دون أن يكون ذلك عبر مؤسسات الدولة هو أمر مخالف للقانون، و تدخل في الشأن الداخلى، وخاصة ان الحديث يتم تحت سقف (الإنتقال الديمقراطي)..

وثالثاً: إن الدعم العيني لا يقل شاناً وتأثيراً عن الدعم النقدي، وتدريب الكوادر وإنشاء المنظمات وتوفير الأجهزة والمعدات وتطوير أساليب العمل و(تشبيك) المجموعات أمر غاية في الأهمية والتأثير، ولذلك تكون القوات الخاصة أقل عدداً من بقية الجيوش ولكن ادوارها حاسمة..

ورابعاً : إن القضية ليست في إستلام الأموال من عدمه، وفى كونه نقداَ أو عيناً، وإنما في مبدأ (الفكرة)، وهذا ما تحاول الإدارة الأمريكية وبعض الأطراف التغطية عليه والتخفي خلف أسوار من العبارات والحكايات..

هذه قضية وطنية لا تقبل الجدل السفسطائي ومحاولات التحايل، وربما أدركت الولايات المتحدة الأمريكية ان الضمير الشعبي رافض لاجندتها المريبة وان المواطن العادي لديه تحفظات كبيرة على مواقفها، وربما اكتشفت أنها ضحية مجموعات معزولة وتقارير مفبركة.. أمسكوا عنا مساعدتهم هذه، فلم نجدها في لحظات السيول والفيضانات وفي مكافحة كورونا وفي نقص الغذاء..

د. إبراهيم الصديق على