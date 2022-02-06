شاهد بالفيديو: فنان شهير يرفض النقطة وينهي الحفل ويشعل منصات التواصل الاجتماعي





أشعل المطرب الشاب محمد الفحيل منصات التواصل الإجتماعي عقب تداول روادها مقطع فيديو ظهر من خلاله وهو يحيي حفل زواج بإحدي صالات الأفراح.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد تضجر محمد الفحيل من “النقطة” التي قام أحد الحضور برميها عليه بطريقة غير لائقة جعلته يوقف الغناء ويضع المائك ويغادر الحفل في الحال.

رواد مواقع التواصل الإجتماعي انتقدوه في الطريقة التي تعامل بها في الحفل والتي كانت تبين مدى انزعاجه من الاسلوب الغير جميل الذي بدر من الشخص الذي رمي “النقطة ” عليه حيث قال بعض المعلقين على الفيديو( اعتبرو زول جاهل بس اسلوبك ماجميل كونك تغادر الحفل ).