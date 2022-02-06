تبيان: خلونا نقرأ ونحلل بمفهوم السياسة من دون عاطفة





ديرتي السياسية

ياشباب الله دا شافو بالعين ولاعِرفوا بالعقل عشان أنا وإنتو نكون منطقيين حبتين،، وعشان نقدر نتفاهم بالذوق خلونا نخُت (الحروف ع النقاط، ياقول المارشال) وعشان نقدر نستمتع بالنقاش والدردقه ثم الدردشه خلوني أجِس الموضوع دا بي أريحيه شدييييد ومن دون تعصُب!! حكومة حمدوك (عبر لجنة إزالة التمكين) قالت حزب المؤتمر الوطني دا إتحلى وبقى من الماضي والنسيان وتمت مصادرة الدُور والممتلكات والسيارات وتم تجميد الأرصده وإغلاق المنافذ بتاعتهم كُلها!! وتم منع قيام أي نشاط ليهوا وفوق دا بقى حزب ماعندوا وجود في الساحه السياسيه وكل قيادات الإنقاذ موجودين في السجون حاليآ والكلام دا ما إستهلاك سياسي ياشباب دي حقائق كل الناس عارفاها،،في فتره من الفترات كانت كل إخفاقات حكومة الفتره الإنتقاليه بتنجدع في طرف نفس الحزب المحلول دا وكنا بنسمع بالتصريحات البتقول لقد فعلت الدوله العميقه!! لقد فعل النظام السابق!! لقد فعلت قوى الظلام!! وكُنا شايفين الموضع دا موضوع عادي وكده!!

إذا قلنا قوى الحريه والتغير صادقه في إنها أسقطت نظام الكيزان معناتوا ماعندها حق تصرح وتتهم الجهات السقطت دي وإذا قلنا قوى الحريه والتغير كاذبه في تصريحاتها حول سقوط النظام السابق فدا معناتوا في قوه لايمكن تجاوزها في عمليات الحركة السياسية المختلفه،،

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إذا كان الإنقلاب بتاع برهان دا عاملنوا الكيزان والدوله العميقه معناتو الكيزان استنذفوا قحط وحلبوها لمن جابت الدم،، وإذا كان الإنقلاب بتاع البرهان دا ماعاملنوا الكيزان معناتوا قحط وقعت في كمين حتستفيد منو استفاده يحكي عنها الزمان والمكان،،

إذا كان الأنقلاب بتاع البرهان دا ماعندو سند والكيزان بقوا ليهو سند فمعناتوا القحاطه موعودين بِرِده مزدوجه ونظريه مُركبه،،

وإذا قُلنا دا كلوا ماصاح فنحن كمتابعين للمشهد دا من ناحيه سياسيه بحته مفترض مانجامل ونقول الكلام المفترض يتقال بإنو الكيزان لعبوا سياسه(بقحط) وقدرو حققوا نقاط قوه في زمن وجيز جدا بصرف النظر عن قبول المجتمع ليهم من عدم قبولوا فالحكايه دي مفترض نقيف عندها مسااافه ونسأل نفسنا أسئله منطقيه،،

كيف لحزب محلول بقرارات من الحكومه أن ينفذ انقلاباً؟؟ وكيف لحزب مصادر الأموال ممنوع من النشاط مطارد بالقانون قياداته مابين السجن والمنفى وحساباته الماليه موقوفه والمجتمع رافضوا وممنوع من قيام نشاط سياسي وماعندوا قياده حقيقيه فاعله في الوقت الراهن يتمكن من عمل تغير وإحداث تحول واستلام سُلطه واستبعاد خصوم من موضع القرار؟؟ إذا نحن عايزين نفهم الميدان صحيح مفترض نصوب كلامنا مباشره من دون رتوش ونقول لقحط وكل من هو داعم لها بأنهم يعترفوا بإنو النظام السابق دا لعب بيهم كورة تنس وسله وقدم،، يا يمتنعوا عن تصريحاتهم حول الإنقلاب دا بإنو تابع للمؤتمر الوطني،، ديل طريقين ماعندهم ثالث،،

خلونا نقرأ ونحلل بمفهوم السياسه من دون عاطفه،،

قولي يحتمل الخطأ

ما تأكد لي فعلياً أن (فصيلاً) من( الإنقاذيون) قد إستخدموا قحط لتمرير سياساتهِم الداخليه والخارجيه وعندما خلُصت المُهمه تم إسقاطُها بطريقه أشبه بإسقاط حكومة البشير!! فالإنقاذ كانت تسعى لتغير (الوجه) الذي ستتخاطب به مع دول العالم الأوروبي والمجتمع الدولي لتقود حواراً حول رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب ورفع القيود من التعامُلات البنكيه الدُوليه وتحسين علاقتِها مع دولتي أمريكا وإسرائيل فكُل هذه العقبات هي نتاج سياسات الجبهه الإسلاميه الأولى منذ بدايات عهد الإنقاذ ومن كان يتصدّر واجِهتِها (المشير عمر البشير) ومع تغيُر العالم وتجدُد الخطاب الإقتصادي السياسي ومُجريات التحول الكبيره وهيمنة الدوله الكُبري (أمريكا) في سياسات الإقتصاد وعقوباتِه مما أثر سلباً في تقدم الدول العربية والأفريقية التي لها خطابات عدائيه واضحه،، ولإحداث إختراق لحالة الجمود التي لازمت السودان لمدة ثلاثين سنه كان لابد من تغير واجهة الإنقاذ وإنهاء ظهور البشير ونظامه الإسلامي،،فكانت علامة الضوء الأولى بترشيح حمدوك وزيراً للمالية ثم اعتذاره،،

أما بخصوص الإشكاليات الداخليه فقد سعت الإنقاذ خلال العشره سنين الأخيره سعياً حثيثاً لرفع الدعم عن المحروقات وتمرير السياسات الإقتصاديه وتحرير السلع الإستهلاكيه ككل وزيادة أسعار الخبز والغاز،لإيجاد منصه اقتصاديه آمنه ، وقد بدأت الإنقاذ خطه لتنفيذ هذه السياسات منذ العام ٢٠١٣م ولقد وجدت اعتراضاً واسعاً من القوى السياسية المختلفه وعلى رأسها حزب (المؤتمر السوداني والحزب الشيوعي)!!

إن ماتم من تغير يجد من الإهتمام بمكان للباحثين عن الحقائق وتشبيك التاريخ وإجترار الماضي لرسم الحاضر والمستقبل،،

لقد استخدمت هذه القوى( الخفيه) أسلوباً من (السياسه) جعل قحط الرافضه لقرارات التحرير الإقتصادي (سابقاً) أن تمسك مقاليد الحكم وتقوم بإعتماد نفس السياسات (بيدِها) وتحت سمعِها وبصرِها ولنا في (خالد سلك نموذجاً للسياسي الذي رفض قرار رفع الدعم في العام ٢٠١٣ وتظاهر ضده ثم حملته الأقدار ليوقع هو بنفسه على ذات القرار فيرفع أسعار الوقود والغاز والجاز والدقيق بصورة أدهشت الكل ثم دافع عن ذات السياسات وبشكل مُميت)!!حتى سقط

وكما استخدمت هذه القوى السياسية الخفيه نفس الشخصيات التي وقفت (أمام بوابة بروكسل) بأوراق عدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب سابقاً فشاءت الأقدر ووضعتها بموضع القرار ثم دافعت عن السودان وبررت بأن هذه الأوراق ليست صحيحه ويجب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للإرهاب حتى رُفِع في العام ٢٠٢٠م بإجتهاد منهم ولنا في (عمر قمر الدين) خير مثال،،

دعوني الخص قولي بأن لي عوده

قولي يحتمل الخطأ

تبيان توفيق ❤️