خلف الله: زيادة الخبز ليست الأولى ولن تكون الأخيرة





قال عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله :” زيادة أسعار الخبز التي قطع بها اتحاد المخابز ، ليست الاولى وسوف تستمر باعتبار أن الموازنة اعتمدت بشكل اساسي على تحويل السلع الأساسية عالية الضغط إلى مصدر من مصادر الإيرادات العامة بعد إنهاء الدعم.

وأضاف خلف الله لدى حديثه لـ(الجريدة) بأن الزيادات التي ضمنتها الموازنة شملت زيادة ضريبة الرسوم على السلع والخدمات والمعاملات إضافة إلى زيادة ما بين 10% الى 100% على الفئات الجمركية لكافة السلع بما فيها مدخلات الإنتاج.

ونوه إلى أن الدولة تتنصل من واجباتها تجاه المجتمع وأن زيادة الخبز وفاتورة الكهرباء تتزامن مع تراجع مصادر النقد الأجنبي والصادرات والتوسع في الإنفاق الحكومي والاعتماد على التوسع في الاستدانة من الجهاز المصرفي ، مما سيؤدي إلى زيادة معاناة المواطن نتيجة إلى الزيادة المضطردة في أسعار السلع مع تآكل القوة الشرائية ، وارجع ذلك لتراجع قيمه الجنيه السوداني وارتفاع معدلات نسبة التضخم وقال زيادة الخبز لم تكن الأولى ولن تكن الأخيرة.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة