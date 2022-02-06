مسؤول : ارتفاع سعر الصرف وراء زيادات (الوقود)





على نحو مفاجئ قرر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، تطبيق زيادة جديدة على أسعار الوقود بلغت نحو 20%. وقال مسؤول رفيع بوزارة الطاقة فضل حجب اسمه لـ”الحراك” إنهم تسلموا خطاباً رسمياً من وزير المالية، يفيد بوضع زيادة جديدة على أسعار الوقود بنسبة 20%. وأضاف أن الخطاب برر الزيادة نتيجة للزيادة العالمية في أسعار الوقود، بجانب أن الوقود يتم استيراده من قبل شركات القطاع الخاص بالتالي تريد تحقيق عائدات من الأرباح، فضلاً عن ارتفاع سعر الصرف بالسوق “الموازي”.

وفي السياق كشف مدير محطة أويل ليبيا للبترول بالسوق العربي، حسن ياسين وداعة الله عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود بمحطات ولاية الخرطوم على كل من البنزين والجازولين، وأكّد حسن ارتفاع سعر لتر البنزين إلى (415) جنيهاً بدلاً من (362) ليصل سعر الجالون إلى (1.868) جنيهاً بدلاً من (1.640) جنيهاً في الأيام الماضية، وارتفع سعر لتر الجازولين إلى(407) جنيهات بدلاً من (347) جنيهاً ليصبح سعر جالون الجازولين (1.831) جنيهاً بدلاً من (1.561) حتى مساء أمس؛وفي سياق آخر وصف المسؤول بالطاقة موقف الوقود “بالمطمئن” وكشف عن امتلاء المستودعات بولاية البحر الأحمر “بالمواد البترولية”، بجانب تكدس عدد من البواخر المحملة “بالوقود” في انتظار عمليات التفريغ.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي