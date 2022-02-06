مصر تعقد صفقة مع “أورانج” بقيمة 440 مليون دولار لتطوير خدمات الهاتف المحمول





خصص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اليوم الأحد، ترددات جديدة لشركة “أورانج مصر” مقابل 440 مليون دولار، لاستخدامها في تحسين خدمات الهاتف المحمول داخل البلاد.

القاهرة – سبوتنيك. وأوضح الجهاز، في بيان، أنه تقرر تخصيص الترددات الجديدة في الحيز الترددي 2600 بنظام “تي دي دي” مقابل 440 مليون دولار.

ووقّع الجهاز ومعه الشركة على اتفاقية ملحق لترخيص خدمات المحمول الصادر للشركة ليتيح لها استخدام الترددات الجديدة.

وأشار البيان إلى أن الخطوة تعد استكمالا لعملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 80 ميغاهرتز في الحيز الترددي 2600 ميغاهرتز بنظام “تي دي دي”، التي أسفرت عن حصول شركات فودافون مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وشركة اتصالات مصر على النطاقات الترددية، وذلك مقابل 1.170 مليار دولار.

وبذلك يصبح إجمالي مقابل تخصيص النطاقات الترددية في هذا الحيز الترددي، لشركات المحمول الأربعة في مصر 1.610 مليار دولار.

ولفت الجهاز إلى أن تشغيل تلك الترددات الجديدة سيسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة خدمات الاتصالات، بجانب رفع درجة جاهزية الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية، على النحو الذي يواكب حجم الطلب المتزايد على تلك الخدمات بالسوق المصري، ودعم عملية التحول الرقمي في البلاد.

العربية نت