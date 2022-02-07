الشرطة : الأيام ستكشف مْن الذي يقوم بقتل المتظاهرين





قالت الشرطة إنها احالت مجموعة من الضباط وضباط الصف، للايقاف، على خلفية استخدام القوة تجاه المتظاهرين، وأكدت أنه حال اكتشاف شرطي استخدم قوة غير مقدرة بشكل صحيح سوف تتم محاسبته، بموجب القانون، وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة، العميد الدكتور حسن التيجاني: في بعض الأحيان تقع اصابات وسط المتظاهرين خلال المواكب في غير اتجاه الشرطة .. من الذي يقتل المحتجين، هذا أمر الأيام جديرة أن تكشف ذلك. الشرطة غير مبرأة من الخطأ فنحن بشر، لكن ليس الخطأ القاتل، فاستخدام القوة أحياناً يكون اجبارياً للضرورة.

وأشار التيجاني، في حوار لـ(الحراك) ـ ينشر بالداخل، إلى أن الشرطة لا تملك تشريعاً واضحاً يتيح لها استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وقال: “ليس لدى الشرطة عداء مع المتظاهرين أبداً”، مضيفاً: “نحن موجودون في أي موكب لتأمين وحماية المواطن، حيث يفرض علينا القانون ذلك حتى لو أدى للمجازفة بحياتنا. ونفى التيجاني علمهم بمن قتل المتظاهرين، وقال: إلى الآن لم يُعرف من الذي يقتل والشرطة تتحرى الدقة في توفير المعلومة.

الخرطوم ـ مبارك ود السما

صحيفة الحراك السياسي