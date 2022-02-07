الارصاد: ارتفاع تدريجي للحرارة فى معظم انحاء البلاد





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية ان تبدأ درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمي فى الارتفاع التدريجي فى معظم انحاء البلاد بجانب نشاط الرياح المثيرة للغبار والاتربة فى بعض أنحاء البلاد وأمطار خفيفة متوقعة فى جنوب ولاية البحر الاحمر.

واشارت الوحدة في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم لتوقع حالة الطقس لل24 ساعة المقبلة إلى أن من أهم معالم الطقس مرتفع جوي يتمركز فى شمال غرب أفريقيا ويمتد ليشمل معظم انحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يسود طقس صاف ومشمس فى كل من الدمازين وزالنجي َ وتنشط حركة الرياح فى شلاتين والفاشر و وادي حلفا وابوحمد وحلايب وبورتسودان وحلفا الجديدة وكسلا ودنقلا وكريمة وشندي والخرطوم والدويم وود مدني وسنار والجنينة وام بنين وابو نعامة ورشاد والضعين وبابنوسة وعطبرة وكادوقلي وكوستي والأبيض والنهود ونيالا،.

سونا