صيادلة: شح في أدوية السكري والضغط والأمراض النفسية





كشف صيادلة عن تقليص شركات الأدوية استيراد حصتها إلى الربع بسبب تحرير الدولار.

وقال رئيس شعبة أصحاب الصيدليات نصر مرقس يعقوب لـ(اليوم التالي) أمس “إن ارتفاع أسعار الأدوية نجم عنه شح في العقاقير الطبية المعالجة لأمراض السكري والضغط والأمراض النفسية ما فتح الباب إلى وصول أدوية مهربة ومغشوشة ودخول أدوية مهربة من دول تدعم الدواء مثل مصر وليبيا” وأضاف: “يتعين على الدولة إعطاء الدواء أولوية”، ونوه إلى أن أصحاب الدخل العالي وحدهم في ظل ارتفاع الأسعار الحالية لديهم المقدرة لتوفير الروشتات وقال: “بينما الموظفون والعمال أصبحوا ليست لديهم المقدرة على شراء الأدوية ويوفرون علاجهم بنظام الشريط الأمر الذي تترتب عليه مضاعفات غير محمودة العواقب”.

الخرطوم: أبوبكر محمود

صحيفة اليوم التالي