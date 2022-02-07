سياسية

صيادلة: شح في أدوية السكري والضغط والأمراض النفسية

2022/02/07
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An Egyptian pharmacy employee reaches out to grab a box of medicine in a pharmacy in the capital Cairo on November 9, 2016. President Abdel Fattah al-Sisi and the central bank have come under rising criticism amid an acute dollar crunch which has led to a rise in prices including of medicines, with hundreds of products becoming unavailable or hard to find. / AFP / KHALED DESOUKI (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images)

كشف صيادلة عن تقليص شركات الأدوية استيراد حصتها إلى الربع بسبب تحرير الدولار.
وقال رئيس شعبة أصحاب الصيدليات نصر مرقس يعقوب لـ(اليوم التالي) أمس “إن ارتفاع أسعار الأدوية نجم عنه شح في العقاقير الطبية المعالجة لأمراض السكري والضغط والأمراض النفسية ما فتح الباب إلى وصول أدوية مهربة ومغشوشة ودخول أدوية مهربة من دول تدعم الدواء مثل مصر وليبيا” وأضاف: “يتعين على الدولة إعطاء الدواء أولوية”، ونوه إلى أن أصحاب الدخل العالي وحدهم في ظل ارتفاع الأسعار الحالية لديهم المقدرة لتوفير الروشتات وقال: “بينما الموظفون والعمال أصبحوا ليست لديهم المقدرة على شراء الأدوية ويوفرون علاجهم بنظام الشريط الأمر الذي تترتب عليه مضاعفات غير محمودة العواقب”.

الخرطوم: أبوبكر محمود
صحيفة اليوم التالي

2022/02/07
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